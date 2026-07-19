Festival Extérieur-Jour | La Françoise des jeux + Bab El West La Mutante Lannion

Informations pratiques

Lannion

Festival Extérieur-Jour | La Françoise des jeux + Bab El West

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05 00:00:00

Date(s) :

2026-08-05

LA FRANÇOISE DES JEUX | 18h

Sillonnant les routes de France et de Navarre a` bord de sa Loto-mobile, La Franc¸oise se donne pour mission de remettre le hasard au gou^t du jour. De places de villages en cœurs de villes, en passant par les bars du coin, elle organise sa grande loterie la loterie de la vie, le jeu de la vie et du hasard.

Accompagne´e de son DJ Tourniquette et munie de son boulier a` manivelle, elle vient a` la rencontre des grands et petits joueurs pour offrir du changement, une vie nouvelle, et re´aliser les re^ves les plus fous.

Aujourd’hui, c’est chez vous qu’elle s’arre^te. Du gros lot au mauvais nume´ro, la roue tourne…Venez de´fier la chance et la fortune !

BAB EL WEST | 20h

Bab El West, c’est un passage sans checkpoint vers une contrée fertile où le folklore maghrébin tutoie le rock et la poésie berbère.

C’est aussi le fruit d’une rencontre, celle de trois musiciens qui ont à cœur de nouer un dialogue entre cultures musicales à celle du Maghreb répond le son rock des années 1970 dont l’énergie infuse chaque album de Bab El West.

Si le groupe a choisi ce nom, ce n’est pas un hasard la porte de l’ouest désigne autant le goût du groupe pour la nouveauté et l’expérimentation, que son attachement à deux espaces qu’on pourrait croire éloignés.

Et bien sûr la guinguette à partir de 16h00

Boissons et restauration locales et durables toute la soirée .

La Mutante 8 rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Festival Extérieur-Jour | La Françoise des jeux + Bab El West Lannion a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose