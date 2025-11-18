Festival Faits d’hiver, 28e édition Festival Faits d’hiver Paris

En janvier



Faits d’hiver revient avec une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route vers un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes. Venez, on vous emmène : 52 représentations et 12 créations vous attendent dans 18 lieux du Grand Paris !

Du lundi 19 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026 :

De 5 à 28 euros.

Tout public.

Date(s) :

Festival Faits d’hiver 20, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris

https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver