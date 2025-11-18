Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Faits d’hiver, 28e édition Festival Faits d’hiver Paris

Festival Faits d'hiver

Festival Faits d’hiver, 28e édition Festival Faits d’hiver Paris lundi 19 janvier 2026.

En janvier

L’étoile du nord

Malakoff scène nationale

Théâtre de Vanves

Théâtre de Vanves

Malakoff scène nationale

Le Carreau du Temple

Théâtre de la Cité internationale

Théâtre de la Cité internationale

Le Carré de Baudouin

En février

micadanses-Paris avec le Centre culturel suisse. On Tour

micadanses-Paris avec le Centre culturel suisse. On Tour

Cinéma l’Archipel

Théâtre Silvia Monfort

Atelier de Paris / CDCN

MAIF Social Club

micadanses-Paris

Espace 1789 (Saint-Ouen)

Centre Wallonie-Bruxelles I Paris

Grande Halle – La Villette

Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas)

Théâtre Silvia Monfort

Théâtre Le Colombier (Bagnolet)

Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière

Théâtre de la Bastille

Théâtre de la Cité internationale

micadanses-Paris
Faits d’hiver revient avec une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route vers un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes. Venez, on vous emmène : 52 représentations et 12 créations vous attendent dans 18 lieux du Grand Paris !
Du lundi 19 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026 :
payant

De 5 à 28 euros.

Tout public.

Date(s) :

Festival Faits d'hiver 20, rue Geoffroy-l'Asnier  75004 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver