Festival Faits d’hiver, 28e édition Festival Faits d’hiver Paris
Festival Faits d’hiver, 28e édition Festival Faits d’hiver Paris lundi 19 janvier 2026.
En janvier
▶︎ et .
́ ̀ – [ ́ ]
L’étoile du nord
▶︎ .
̈ – ́
Malakoff scène nationale
▶︎ et .
– [ ́ ]
Théâtre de Vanves
▶︎ et .
–
Théâtre de Vanves
▶︎ .
̈ – ́
Malakoff scène nationale
▶︎ et .
– ‘ ‘ ̂ ( )
Le Carreau du Temple
▶︎ et .
– – [ ́ ]
Théâtre de la Cité internationale
▶︎ et .
– ́ – … – ̀, ‘ ̂ … [ ́ ]
Théâtre de la Cité internationale
▶︎ .
– # [ ́ ]
Le Carré de Baudouin
En février
▶︎ et .
–
micadanses-Paris avec le Centre culturel suisse. On Tour
▶︎ et .
–
micadanses-Paris avec le Centre culturel suisse. On Tour
▶︎ .
– ̂
Cinéma l’Archipel
▶︎ > .
–
Théâtre Silvia Monfort
▶︎ et .
– [ ́ ]
Atelier de Paris / CDCN
▶︎ > .
, , –
MAIF Social Club
▶︎ et .
, , – ̂ [ ́ ]
micadanses-Paris
▶︎ et .
̈ –
Espace 1789 (Saint-Ouen)
▶︎ .
, , – ’ / ́
Centre Wallonie-Bruxelles I Paris
▶︎ > .
,
+ ́ , ́ [ ́ ]
Grande Halle – La Villette
▶︎ .
–
Théâtre du Garde-Chasse (Les Lilas)
▶︎ > .
– ́
Théâtre Silvia Monfort
▶︎ .
– [ ́ ]
Théâtre Le Colombier (Bagnolet)
▶︎ et .
– / & [ ́ ]
Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
▶︎ > .
– – – – – – – – – – – – –
Théâtre de la Bastille
▶︎ .
– . ́ [ ́ ]
Théâtre de la Cité internationale
▶︎ .
– [ ́ ]
micadanses-Paris
+ ́ ̂
Faits d’hiver revient avec une 28e édition aux couleurs vibrantes, un voyage en corps à travers les générations qui cohabitent dans l’espace chorégraphique. En route vers un mois de danse contemporaine destinée à tous.tes. Venez, on vous emmène : 52 représentations et 12 créations vous attendent dans 18 lieux du Grand Paris !
Du lundi 19 janvier 2026 au vendredi 20 février 2026 :
payant
De 5 à 28 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-19T01:00:00+01:00
fin : 2026-02-21T00:59:59+01:00
Date(s) :
Festival Faits d’hiver 20, rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris
https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver