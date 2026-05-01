Festival familial et écologique l’arbre aux colibris Domaine des enfants Pontchâteau

Pontchâteau

Festival familial et écologique l’arbre aux colibris

Domaine des enfants 4 le Bodio Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-09 22:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Festival familial et écologique l’arbre aux colibris

Samedi 9 mai de 14h à 22h30 au domaine des enfants, 4 le Bodio à Pont-Château

Ateliers artistiques créatifis et ludiques de 14h à 17h30

Cabaret d’improvisation avec la Troupado de 17h30 à 18h30

Entrée libre

Concert de Fab de 20h à 21h15

Spectacle de feu de Flamma de 21h45 à 22h10

Ouverture des portes à 18h45

Réservation https://www.helloasso.com/associations/la-ruche-bleue-ecole-college-a-ciel-ouvert/evenements/festival-l-arbre-aux-colibris-la-billetterie

9€ adulte

5€ moins de 10 ans

Galettes et crêpes, sandwichs, glaces, produits artisanaux

Organisation La Ruche bleue école collège à ciel ouvert .

Domaine des enfants 4 le Bodio Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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L’événement Festival familial et écologique l’arbre aux colibris Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-02 par ADT44