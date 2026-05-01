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Rassemblement de véhicules anciens Carrière de Grenébo Pontchâteau

Rassemblement de véhicules anciens Carrière de Grenébo Pontchâteau dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Carrière de Grenébo

Adresse : Allée du Brivet

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pontchâteau

Rassemblement de véhicules anciens

Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

18ème rassemblement de véhicules anciens sur le thème l’automobile et le cinéma 
Viens faire ton cinéma apéro offert si costume et voiture raccord !
Bourse d’échanges, balades
Restauration sur place

Organisateur Anciennes roues pontchâtelaines 06 80 30 94 91
arp.pontchateau@gmail.com   .

Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-02 par ADT44

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