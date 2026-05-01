Rassemblement de véhicules anciens Carrière de Grenébo Pontchâteau
Rassemblement de véhicules anciens Carrière de Grenébo Pontchâteau dimanche 10 mai 2026.
Pontchâteau
Rassemblement de véhicules anciens
Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
18ème rassemblement de véhicules anciens sur le thème l’automobile et le cinéma
Viens faire ton cinéma apéro offert si costume et voiture raccord !
Bourse d’échanges, balades
Restauration sur place
Organisateur Anciennes roues pontchâtelaines 06 80 30 94 91
arp.pontchateau@gmail.com .
Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Rassemblement de véhicules anciens Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-02 par ADT44
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