Rassemblement de véhicules anciens Carrière de Grenébo Pontchâteau

Pontchâteau

Rassemblement de véhicules anciens

Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

18ème rassemblement de véhicules anciens sur le thème l’automobile et le cinéma

Viens faire ton cinéma apéro offert si costume et voiture raccord !

Bourse d’échanges, balades

Restauration sur place

Organisateur Anciennes roues pontchâtelaines 06 80 30 94 91

arp.pontchateau@gmail.com .

Carrière de Grenébo Allée du Brivet Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rassemblement de véhicules anciens Pontchâteau a été mis à jour le 2026-05-02 par ADT44