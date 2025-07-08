Festival Faraway 2026 Comité de traduction Opéra de Reims Reims
Festival Faraway 2026 Comité de traduction Opéra de Reims Reims samedi 31 janvier 2026.
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-01-31 14:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Tout public
Tout au long de la saison, les traductrices et traducteurs du Comité se réunissent et débattent autour de textes lus ou repérés dans leur langue d’origine. L’objectif, ensuite, est de les traduire en français pour les partager au public. Sous la forme d’une lecture, c’est l’occasion de découvrir des histoires d’ailleurs, des textes de théâtre aux dramaturgies inédites, des autrices et auteurs attentifs aux sursauts du monde ! Pour ce nouveau focus du Festival Faraway, vous pourrez découvrir un texte. .
Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est
English : Festival Faraway 2026 Comité de traduction
