Festival Faraway 2026 Gaviota

Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 19:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30 2026-01-31

Tout public

D’après La Mouette d’Anton Tchekhov • Mise en scène Guillermo Cacace

[Argentine]

Faraway Festival des Arts à Reims 2026

La Mouette d’Anton Tchekhov est ici adaptée par le dramaturge Juan Ignacio Fernández pour une distribution de cinq actrices, resserrant l’action et menant droit au cœur des mots de l’écrivain russe. Dans un dispositif quadri-frontal, au plus proche des actrices, le public entoure une simple table de travail équipée de micros, où sont assises Arkadina, Kostia, Masha, Nina et Trigorin. Au bord d’un lac, c’est une histoire d’êtres brisés, rêvant d’un nouvel art théâtral. Masha, en deuil de sa vie et personnage d’ordinaire secondaire, occupe ici un rôle de premier plan. Guillermo Cacace sonde en ce texte du répertoire ce qui peut encore nous toucher aujourd’hui, dans un spectacle intimiste, singulier et profondément émouvant.

Lieu Atelier de la Comédie 13 rue du Moulin Brûlé, Reims

Tout public dès 15 ans

Durée 1h40

Infos + spectacle en espagnol surtitré en français. .

Atelier de la Comédie 13 Rue du Moulin Brûlé Reims 51100 Marne Grand Est

English : Festival Faraway 2026 Gaviota

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Faraway 2026 Gaviota Reims a été mis à jour le 2025-07-08 par ADT de la Marne