Festival Faraway 2026 Los gestos

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 6 – 6 – 26 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28

Date(s) :

2026-01-28 2026-01-29

Tout public

Texte, mise en scène Pablo Messiez

[Argentine/Espagne]

Faraway Festival des arts à Reims 2026 • Première en France

Aux côtés de son petit ami Sergio, Topazia veut installer un bar dans une salle circulaire et vitrée, presque à l’abandon. Accompagnés d’un autre garçon, d’un pianiste ou encore d’une femme à qui les mots manquent, les personnages de Los Gestos semblent être contaminés par de curieux gestes imprévus, étrangers à eux-mêmes, venus d’ailleurs, comme s’il s’agissait d’échos du passé. Requestionnant la forme théâtrale à chacune de ses créations, Pablo Messiez mise, cette fois-ci, sur un langage corporel où les mouvements, impulsifs et répétitifs, chahutent les êtres. Ce spectacle entre danse et théâtre met l’accent sur ce qui ne peut pas être dit ni écrit, sur les gestes du quotidien et ce qu’ils expriment peut-être bien mieux que n’importe quel mot.

Lieu Comédie (Grande salle)

Tout public dès 12 ans

Durée 1h40

Infos +

Spectacle en espagnol surtitré en français. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

English : Festival Faraway 2026 Los gestos

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Faraway 2026 Los gestos Reims a été mis à jour le 2025-07-10 par ADT de la Marne