Festival Festhéa Pré-en-Bulles Espace Henri Matisse Soyaux
Festival Festhéa Pré-en-Bulles Espace Henri Matisse Soyaux samedi 30 mai 2026.
Soyaux
Festival Festhéa Pré-en-Bulles
Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Festival national de théâtre amateur, sélection territoriale Poitou-Charentes.
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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 mairie@mairie-soyaux.fr
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English :
National amateur theater festival, Poitou-Charentes regional selection.
L’événement Festival Festhéa Pré-en-Bulles Soyaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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