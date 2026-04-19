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Festival Festhéa Pré-en-Bulles Espace Henri Matisse Soyaux

Festival Festhéa Pré-en-Bulles Espace Henri Matisse Soyaux samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Henri Matisse

Adresse : 196 avenue du Général de Gaulle

Ville : 16800 Soyaux

Département : Charente

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : 4 4 6

Soyaux

Festival Festhéa Pré-en-Bulles

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Festival national de théâtre amateur, sélection territoriale Poitou-Charentes.
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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50  mairie@mairie-soyaux.fr

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English :

National amateur theater festival, Poitou-Charentes regional selection.

L’événement Festival Festhéa Pré-en-Bulles Soyaux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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