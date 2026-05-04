Fête des musiques à Soyaux Espace Matisse Soyaux
Fête des musiques à Soyaux Espace Matisse Soyaux mercredi 24 juin 2026.
Soyaux
Fête des musiques à Soyaux
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Venez profiter de la fête des musiques à l’Espace Henri Matisse avec La Quinte et Molotov Brothers
.
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 mairie@mairie-soyaux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and enjoy the music festival at Espace Henri Matisse with La Quinte and Molotov Brothers
L’événement Fête des musiques à Soyaux Soyaux a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême