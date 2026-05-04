Fête des musiques à Soyaux Espace Matisse Soyaux

Soyaux

Fête des musiques à Soyaux

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Venez profiter de la fête des musiques à l’Espace Henri Matisse avec La Quinte et Molotov Brothers

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Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 mairie@mairie-soyaux.fr

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English :

Come and enjoy the music festival at Espace Henri Matisse with La Quinte and Molotov Brothers

L’événement Fête des musiques à Soyaux Soyaux a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême