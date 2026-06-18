Patrimoine et Yoga à Soyaux Square Pablo Neruda Soyaux

Soyaux

Patrimoine et Yoga à Soyaux

Square Pablo Neruda Avenue du Pétureau Soyaux Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Amis du patrimoine, Pass Découverte, apprentis 26 ans, demandeurs d’emplois, RSA, ASPA, sur justificatif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28 20:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Laissez-vous guider par le Pays d’art et d’histoire pour une balade découverte dans un espace propice à la détente, accompagnée d’une pratique de yoga ouverte à tous

animée par Frédéric Petit professeur diplômé.

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Square Pablo Neruda Avenue du Pétureau Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 07 20 48

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English :

Let the “Land of Art and History” guide you on a discovery walk through a setting perfect for relaxation, accompanied by a yoga session open to everyone

led by Frédéric Petit, a certified instructor.

L’événement Patrimoine et Yoga à Soyaux Soyaux a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême