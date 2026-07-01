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Soirs Bleus Indomptable Parvis de Soëlys Soyaux

samedi 18 juillet 2026 · Parvis de Soëlys · Soyaux

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Parvis de Soëlys
Adresse
196 avenue du Général de Gaulle
Ville
16800 Soyaux
Département
Charente
Tarif

Soyaux

Soirs Bleus Indomptable

Parvis de Soëlys 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Un duo de choc dans ce cirque à l’ancienne, pour les plus incroyables numéros de dressage de Talons Aiguilles ! Un univers de paillette dans ce monde de brute, où l’on se dompte les uns, les unes, les autres. Et où le dérapage est imminent !
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Parvis de Soëlys 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50 

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English :

A dynamic duo in this old-school circus, performing the most incredible Talons Aiguilles dressage acts! A world of glitz in this brutal realm, where men and women tame one another. And where things are about to spiral out of control!

L’événement Soirs Bleus Indomptable Soyaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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