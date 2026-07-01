Soirs Bleus Indomptable Parvis de Soëlys Soyaux
samedi 18 juillet 2026 · Parvis de Soëlys · Soyaux
Informations pratiques
Soyaux
Soirs Bleus Indomptable
Parvis de Soëlys 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:30:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Un duo de choc dans ce cirque à l’ancienne, pour les plus incroyables numéros de dressage de Talons Aiguilles ! Un univers de paillette dans ce monde de brute, où l’on se dompte les uns, les unes, les autres. Et où le dérapage est imminent !
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Parvis de Soëlys 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50
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English :
A dynamic duo in this old-school circus, performing the most incredible Talons Aiguilles dressage acts! A world of glitz in this brutal realm, where men and women tame one another. And where things are about to spiral out of control!
L’événement Soirs Bleus Indomptable Soyaux a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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