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Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Espace Matisse Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Espace Matisse Soyaux vendredi 20 novembre 2026.

Lieu
Espace Matisse
Adresse
196 avenue du Général de Gaulle
Ville
16800 Soyaux
Département
Charente
Début
vendredi 20 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
27 27 27

Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 27 – 27 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20

Date(s) :
2026-11-20

En première partie Monsieur Ségur, suivi de Marion Mezadorian
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Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08  soyauxfou@sfr.fr

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English :

First up is Mr. Ségur, followed by Marion Mezadorian

L’événement Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Soyaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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