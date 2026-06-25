Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Espace Matisse Soyaux
Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Espace Matisse Soyaux vendredi 20 novembre 2026.
Soyaux
Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:00:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
En première partie Monsieur Ségur, suivi de Marion Mezadorian
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Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
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English :
First up is Mr. Ségur, followed by Marion Mezadorian
L’événement Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Soyaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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