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AGENDA · Soyaux

Concert William Winterstin Piano en Valois 2026 Place Rousseau Soyaux

lundi 5 octobre 2026 · Place Rousseau · Soyaux

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
lundi 5 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Place Rousseau
Adresse
Espace Soëlys
Ville
16800 Soyaux
Département
Charente
Tarif

Soyaux

Concert William Winterstin Piano en Valois 2026

Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05

Date(s) :
2026-10-05

William Winterstin représente cette nouvelle école de pianistes pour lesquels la musique est avant tout une nécessité intérieure.
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Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62  pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

William Winterstin represents this new school of pianists for whom music is, above all, an inner necessity.

L’événement Concert William Winterstin Piano en Valois 2026 Soyaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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