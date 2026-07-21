Concert William Winterstin Piano en Valois 2026 Place Rousseau Soyaux
lundi 5 octobre 2026 · Place Rousseau · Soyaux
Informations pratiques
Soyaux
Concert William Winterstin Piano en Valois 2026
Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-05 20:00:00
fin : 2026-10-05
Date(s) :
2026-10-05
William Winterstin représente cette nouvelle école de pianistes pour lesquels la musique est avant tout une nécessité intérieure.
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Place Rousseau Espace Soëlys Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
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English :
William Winterstin represents this new school of pianists for whom music is, above all, an inner necessity.
L’événement Concert William Winterstin Piano en Valois 2026 Soyaux a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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