Exposition coconstruction – sténopé, Soëlys, Soyaux

Informations pratiques

Exposition coconstruction – sténopé 28 décembre 2026 et 28 janvier 2027 Soëlys Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-28T09:30:00+01:00 – 2026-12-28T12:30:00+01:00

Fin : 2027-01-28T13:00:00+01:00 – 2027-01-28T17:00:00+01:00

COCON-STRUCTION

Exposition réalisée avec les élèves de Villebois-Lavalette

Cocon-struction est une exposition qui explore le dialogue entre regard, espace et transformation à travers trois approches complémentaires : le sténopé, la prise de vue d’architecture et la modélisation 3D.

Mené avec les élèves de Villebois-Lavalette, ce projet invite à observer et réinterpréter le territoire bâti qui nous entoure. À travers la pratique du sténopé, technique photographique ancienne fondée sur la lumière et le temps, les élèves ont expérimenté une autre manière de voir : plus lente, plus sensible, où l’image se construit dans l’attente et la précision.

La photographie d’architecture leur a permis d’interroger les lignes, les volumes, les perspectives et les détails qui composent notre environnement quotidien. En portant un regard attentif sur les bâtiments, les espaces publics et les structures, ils ont appris à révéler la géométrie et la poésie cachées du paysage architectural.

Enfin, la modélisation 3D prolonge cette exploration en ouvrant un espace de reconstruction et d’imagination. Entre relevé du réel et projection numérique, les élèves ont transformé leurs observations en volumes virtuels, questionnant la manière dont on habite, construit et représente l’espace.

Cocon-struction évoque à la fois l’idée de construction collective, d’abri, de transformation et de réflexion sur l’habitat. Cette exposition met en lumière un processus où techniques anciennes et outils contemporains se rencontrent pour créer une lecture sensible et renouvelée de l’architecture.

À travers leurs expérimentations, les élèves deviennent observateurs, bâtisseurs et créateurs d’images, offrant au visiteur un parcours entre mémoire, matière, lumière et projection.

Soëlys place Rousseau 16800 Soyaux Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine

COCON-STRUCTION

©yann calvez