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Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Espace Henri Matisse Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Espace Henri Matisse Soyaux samedi 21 novembre 2026.

Lieu
Espace Henri Matisse
Adresse
196 avenue du Général de Gaulle
Ville
16800 Soyaux
Département
Charente
Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
30 30 30

Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

En première partie Alex Vizorek, suivi de Tibo Buat
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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08  soyauxfou@sfr.fr

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English :

Opening act: Alex Vizorek, followed by Tibo Buat

L’événement Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Soyaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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