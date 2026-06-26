Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Espace Henri Matisse Soyaux
Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Espace Henri Matisse Soyaux samedi 21 novembre 2026.
Soyaux
Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat
Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
En première partie Alex Vizorek, suivi de Tibo Buat
.
Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening act: Alex Vizorek, followed by Tibo Buat
L’événement Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Soyaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
À voir aussi à Soyaux (Charente)
- Soirs Bleus Le bal des voleurs Soyaux 2 juillet 2026
- Patrimoine et Yoga à Soyaux Square Pablo Neruda Soyaux 28 juillet 2026
- Soyaux Fou d’Humour Monsieur Segur & Marion Mezadorian Espace Matisse Soyaux 20 novembre 2026