Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Espace Henri Matisse Soyaux

Soyaux

Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat

Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

En première partie Alex Vizorek, suivi de Tibo Buat

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Espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 22 86 08 soyauxfou@sfr.fr

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English :

Opening act: Alex Vizorek, followed by Tibo Buat

L’événement Soyaux Fou d’Humour Alex Vizorek & Tibo Buat Soyaux a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême