Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Le partage des eaux Rue Jean Albert Grégoire Soyaux
dimanche 18 octobre 2026 · Rue Jean Albert Grégoire · Soyaux
Informations pratiques
Soyaux
Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Le partage des eaux
Rue Jean Albert Grégoire Lycée professionnel Jean Albert Grégoire Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Entre Soyaux, Garat et Dirac, cette boucle de 12 km vous emmène à l’extrémité de la boucle 2 entre les franges périurbaines de l’agglomération et la haute vallée de l’Anguienne.
Parcours de 12 km.
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Rue Jean Albert Grégoire Lycée professionnel Jean Albert Grégoire Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine
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English :
Between Soyaux, Garat, and Dirac, this 12-km loop takes you to the far end of Loop 2, between the outskirts of the metropolitan area and the upper Anguienne Valley.
12-km route.
L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Le partage des eaux Soyaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente
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