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Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Le partage des eaux Rue Jean Albert Grégoire Soyaux

dimanche 18 octobre 2026 · Rue Jean Albert Grégoire · Soyaux

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue Jean Albert Grégoire
Adresse
Lycée professionnel Jean Albert Grégoire
Ville
16800 Soyaux
Département
Charente
Tarif

Soyaux

Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Le partage des eaux

Rue Jean Albert Grégoire Lycée professionnel Jean Albert Grégoire Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 09:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Entre Soyaux, Garat et Dirac, cette boucle de 12 km vous emmène à l’extrémité de la boucle 2 entre les franges périurbaines de l’agglomération et la haute vallée de l’Anguienne.
Parcours de 12 km.
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Rue Jean Albert Grégoire Lycée professionnel Jean Albert Grégoire Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine  

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English :

Between Soyaux, Garat, and Dirac, this 12-km loop takes you to the far end of Loop 2, between the outskirts of the metropolitan area and the upper Anguienne Valley.
12-km route.

L’événement Balade d’automne Sentier métropolitain de GrandAngoulême Le partage des eaux Soyaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme du Sud Charente

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