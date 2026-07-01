Caravane sténopé labo, Soëlys, Soyaux
lundi 1 mars 2027 · Soëlys · Soyaux
Informations pratiques
Caravane sténopé labo 1 – 26 mars 2027 Soëlys Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-03-01T10:00:00+01:00 – 2027-03-01T17:00:00+01:00
Fin : 2027-03-26T10:00:00+01:00 – 2027-03-26T17:00:00+01:00
Contexte et Objectifs du projet
Ce projet, destiné à tout public, s’inscrit dans une démarche transversale entre la
physique-chimie, technologie, arts plastiques et mathématiques. Il vise à initier les
diﬀérents publiques aux principes fondamentaux de la photographie, à travers la
découverte du sténopé, un procédé photographique ancien et simple, tout en
développant une approche créative et scientifique. L’objectif est de permettre aux
personnes de comprendre le fonctionnement de l’appareil photographique de
manière immersive et pratique, en étant au cœur même de l’appareil à travers une
caravane transformée en sténopé géant.
Les personnes participeront à toutes les étapes du processus photographique, de
la création d’un sténopé à la prise de vues, en passant par le laboratoire noir et
blanc et la création d’une exposition photographique. Ils rencontreront également
un artiste photographe professionnel, Yann Calvez, qui les guidera et partagera son
expérience.
Activités prévues
Le projet propose une série d’activités pratiques et théoriques qui permettront aux
élèves de se familiariser avec les bases de la photographie et de l’image :
Prise de vues dans le sténopé géant : Les personnes expérimenteront l’immersion
dans un sténopé de grande taille, leur permettant de visualiser le principe de la
caméra obscura.
Fabrication de leur propre sténopé : À travers des ateliers de création, les élèves
construiront leur propre appareil photo à partir de matériaux simples, favorisant la
découverte des principes de la physique et de la technologie de l’image.
Prises de vues avec leur sténopé : Les élèves utiliseront leurs appareils pour
capturer des images en noir et blanc, apprenant les bases de la prise de vue.
Contretypes numériques et analogiques : Ils apprendront à développer leurs
images en laboratoire, en abordant à la fois des techniques traditionnelles et
numériques.
Soëlys place Rousseau 16800 Soyaux Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0671113112 »}]
Contexte et Objectifs du projet
©calvez yann
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