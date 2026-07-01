Caravane sténopé labo, Soëlys, Soyaux

Informations pratiques

Caravane sténopé labo 1 – 26 mars 2027 Soëlys Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-01T10:00:00+01:00 – 2027-03-01T17:00:00+01:00

Fin : 2027-03-26T10:00:00+01:00 – 2027-03-26T17:00:00+01:00

Contexte et Objectifs du projet

Ce projet, destiné à tout public, s’inscrit dans une démarche transversale entre la

physique-chimie, technologie, arts plastiques et mathématiques. Il vise à initier les

diﬀérents publiques aux principes fondamentaux de la photographie, à travers la

découverte du sténopé, un procédé photographique ancien et simple, tout en

développant une approche créative et scientifique. L’objectif est de permettre aux

personnes de comprendre le fonctionnement de l’appareil photographique de

manière immersive et pratique, en étant au cœur même de l’appareil à travers une

caravane transformée en sténopé géant.

Les personnes participeront à toutes les étapes du processus photographique, de

la création d’un sténopé à la prise de vues, en passant par le laboratoire noir et

blanc et la création d’une exposition photographique. Ils rencontreront également

un artiste photographe professionnel, Yann Calvez, qui les guidera et partagera son

expérience.

Activités prévues

Le projet propose une série d’activités pratiques et théoriques qui permettront aux

élèves de se familiariser avec les bases de la photographie et de l’image :

Prise de vues dans le sténopé géant : Les personnes expérimenteront l’immersion

dans un sténopé de grande taille, leur permettant de visualiser le principe de la

caméra obscura.

Fabrication de leur propre sténopé : À travers des ateliers de création, les élèves

construiront leur propre appareil photo à partir de matériaux simples, favorisant la

découverte des principes de la physique et de la technologie de l’image.

Prises de vues avec leur sténopé : Les élèves utiliseront leurs appareils pour

capturer des images en noir et blanc, apprenant les bases de la prise de vue.

Contretypes numériques et analogiques : Ils apprendront à développer leurs

images en laboratoire, en abordant à la fois des techniques traditionnelles et

numériques.

Soëlys place Rousseau 16800 Soyaux Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0671113112 »}]

Contexte et Objectifs du projet

©calvez yann