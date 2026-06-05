Soirs Bleus Le bal des voleurs Soyaux
Soirs Bleus Le bal des voleurs Soyaux jeudi 2 juillet 2026.
Soyaux
Soirs Bleus Le bal des voleurs
Espace Henri Matisse Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 20:30:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Trois voleurs maladroits se déguisent pour piéger une riche lady… Mais le destin va en décider autrement.
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Espace Henri Matisse Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr
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English :
Three clumsy thieves disguise themselves to trap a rich lady… But fate has other plans.
L’événement Soirs Bleus Le bal des voleurs Soyaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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