Soyaux

Soirs Bleus Le bal des voleurs

Espace Henri Matisse Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 20:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Trois voleurs maladroits se déguisent pour piéger une riche lady… Mais le destin va en décider autrement.

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Espace Henri Matisse Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 87 25 soelys@mairie-soyaux.fr

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English :

Three clumsy thieves disguise themselves to trap a rich lady… But fate has other plans.

L’événement Soirs Bleus Le bal des voleurs Soyaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême