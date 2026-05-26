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Soirs Bleus Molotov Brothers Soyaux

Soirs Bleus Molotov Brothers Soyaux mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Espace Henri Matisse

Ville : 16800 Soyaux

Département : Charente

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 20:45:00

Tarif :

Soyaux

Soirs Bleus Molotov Brothers

Espace Henri Matisse Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:45:00
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Balkan Beats bouillonnant d’énergies, tempos latinos effrénés… Préparez-vous à un show explosif à la joie contagieuse qui invite à la danse frénétique, au voyage et au partage.
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Espace Henri Matisse Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 16 36 02  danielle.paul@mairie-soyaux.fr

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English :

Balkan beats bubbling with energy, frenetic Latin tempos… Get ready for an explosive show of contagious joy, inviting you to dance, travel and share.

L’événement Soirs Bleus Molotov Brothers Soyaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême

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