Soyaux

Soirs Bleus Molotov Brothers

Espace Henri Matisse Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:45:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Balkan Beats bouillonnant d’énergies, tempos latinos effrénés… Préparez-vous à un show explosif à la joie contagieuse qui invite à la danse frénétique, au voyage et au partage.

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Espace Henri Matisse Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 16 36 02 danielle.paul@mairie-soyaux.fr

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English :

Balkan beats bubbling with energy, frenetic Latin tempos… Get ready for an explosive show of contagious joy, inviting you to dance, travel and share.

L’événement Soirs Bleus Molotov Brothers Soyaux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême