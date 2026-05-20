Marché Festi’gourmand Parking espace Henri Matisse Soyaux

Soyaux

Marché Festi’gourmand

Parking espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 19:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Venez profiter du marché Festi’Gourmand à l’espace Henri Matisse pendant la fête des musiques.

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Parking espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50

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English :

Come and enjoy the Festi?Gourmand market at the Espace Henri Matisse during the Fête des Musiques.

L’événement Marché Festi’gourmand Soyaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême