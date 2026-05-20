Marché Festi’gourmand Parking espace Henri Matisse Soyaux
Marché Festi’gourmand Parking espace Henri Matisse Soyaux mercredi 24 juin 2026.
Soyaux
Marché Festi’gourmand
Parking espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 19:00:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Venez profiter du marché Festi’Gourmand à l’espace Henri Matisse pendant la fête des musiques.
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Parking espace Henri Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 97 83 50
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English :
Come and enjoy the Festi?Gourmand market at the Espace Henri Matisse during the Fête des Musiques.
L’événement Marché Festi’gourmand Soyaux a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême