Laimont

Festival Festi’Las

Rue Basse Laimont Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-26 15:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27

1er festival musical Festi’Las et exposition de vinyles.

Restauration et buvette sur place. Parking à disposition.

Entrée gratuite.Tout public

0 .

Rue Basse Laimont 55800 Meuse Grand Est festilas@mail.fr

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English :

1st Festi’Las music festival and vinyl exhibition.

Food and refreshments on site. Parking available.

Free admission.

L’événement Festival Festi’Las Laimont a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SUD MEUSE