Festival Festi’Las Laimont
Festival Festi’Las Laimont vendredi 26 juin 2026.
Laimont
Festival Festi’Las
Rue Basse Laimont Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27
1er festival musical Festi’Las et exposition de vinyles.
Restauration et buvette sur place. Parking à disposition.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Rue Basse Laimont 55800 Meuse Grand Est festilas@mail.fr
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English :
1st Festi’Las music festival and vinyl exhibition.
Food and refreshments on site. Parking available.
Free admission.
L’événement Festival Festi’Las Laimont a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SUD MEUSE
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