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Festival Festi’Las Laimont

Festival Festi’Las Laimont

Festival Festi’Las Laimont vendredi 26 juin 2026.

Adresse : Rue Basse

Ville : 55800 Laimont

Département : Meuse

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Laimont

Festival Festi’Las

Rue Basse Laimont Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-26 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27

1er festival musical Festi’Las et exposition de vinyles.
Restauration et buvette sur place. Parking à disposition.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Rue Basse Laimont 55800 Meuse Grand Est   festilas@mail.fr

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English :

1st Festi’Las music festival and vinyl exhibition.
Food and refreshments on site. Parking available.

Free admission.

L’événement Festival Festi’Las Laimont a été mis à jour le 2026-05-07 par OT SUD MEUSE

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