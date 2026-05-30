Festival Fièvres Musicales à la Pitié-Salpêtrière

Voyage pianistique – Une Fleur pour György

De Jean-Sébastien Bach à György Kurtág, les élèves du Département Piano du CMA11 vous feront découvrir un programme riche, tout en couleurs et contrastes. Une invitation au rêve et à la virtuosité, un voyage aux multiples références poétiques qui vous plongera au cœur des plus belles pages du répertoire pour piano. Venez nombreux !

Par les élèves des classes de Margaret Fazoline, Véronique Menuet-Stibbe, Natalia Valentin, Sandrine Constantin, Michel Guikovaty, Didier Nguyen et Antoine Didry-Demarle.

Coordination : Antoine Didry-Demarle

Concert du Département Piano du Conservatoire Charles Munch CMA 11, à ne pas manquer !

Le mercredi 17 juin 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-17T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-17T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00



+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr



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