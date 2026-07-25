Informations pratiques

Saint-Jouvent

Festival Finissez d’entrer All is wind

Les Bâties Saint-Jouvent Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:30:00

fin : 2026-08-01 22:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Catherine Vigne, pianiste, organiste et professeure, organise des concerts de musique classique dans de magnifiques cadres autour de Saint-Jouvent, réunissant des artistes au sommet de leur art et proposant des programmes aux styles variés.

Pour ce nouveau rendez-vous, All Is Wind réunit cinq musiciens aux univers complémentaires Martin Vigne au piano, Léonard Dimanche au chant, Simon Lannoy au violoncelle, Désiré LH au saxophone et Thomas Jordan à la clarinette. Ensemble, ils offrent un voyage musical original, où les timbres se mêlent avec finesse et sensibilité, dans une interprétation vivante et inspirée qui promet de captiver le public. .

Les Bâties Saint-Jouvent 87510 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 75 80 80 finissez.dentrer@gmail.com

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English : Festival Finissez d’entrer All is wind

L’événement Festival Finissez d’entrer All is wind Saint-Jouvent a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Monts du Limousin