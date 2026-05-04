Festival Folk au Lac Route aux Moines Aigrefeuille-d’Aunis

Aigrefeuille-d’Aunis

Festival Folk au Lac

Route aux Moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 18:00:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07

Rejoignez le collectif d’Aigrefolk au Lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis pour un weekend de danses et musiques traditionnelles sur parquet et sous Tivoli.

Ouvert à tous.

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Route aux Moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine aigrefolk17@gmail.com

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English :

Join the Aigrefolk collective at Lac de Frace in Aigrefeuille d?Aunis for a weekend of traditional dance and music on the parquet floor and under Tivoli.

Open to all.

L’événement Festival Folk au Lac Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin