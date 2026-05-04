Festival Folk au Lac Route aux Moines Aigrefeuille-d’Aunis
Festival Folk au Lac Route aux Moines Aigrefeuille-d’Aunis vendredi 5 juin 2026.
Aigrefeuille-d’Aunis
Festival Folk au Lac
Route aux Moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 18:00:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-06 2026-06-07
Rejoignez le collectif d’Aigrefolk au Lac de Frace à Aigrefeuille d’Aunis pour un weekend de danses et musiques traditionnelles sur parquet et sous Tivoli.
Ouvert à tous.
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Route aux Moines Lac de Frace Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine aigrefolk17@gmail.com
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English :
Join the Aigrefolk collective at Lac de Frace in Aigrefeuille d?Aunis for a weekend of traditional dance and music on the parquet floor and under Tivoli.
Open to all.
L’événement Festival Folk au Lac Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin