Aigrefeuille-d’Aunis

Fête de la musique

Place de la République Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

19h Orange Pickers

21h Overdeaf

Buvette sur place.

Tables et bancs mis à disposition pour la restauration à prendre chez les commerçants du centre ville (boulangeries, pizzarias, kebabs…)

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Place de la République Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesaigrefeuille@gmail.com

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English :

7pm: Orange Pickers

9pm: Overdeaf

Refreshments on site.

Tables and benches available for refreshments from downtown merchants (bakeries, pizzerias, kebab shops, etc.)

L’événement Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin