Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis
Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis samedi 20 juin 2026.
Aigrefeuille-d’Aunis
Fête de la musique
Place de la République Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
19h Orange Pickers
21h Overdeaf
Buvette sur place.
Tables et bancs mis à disposition pour la restauration à prendre chez les commerçants du centre ville (boulangeries, pizzarias, kebabs…)
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Place de la République Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesaigrefeuille@gmail.com
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English :
7pm: Orange Pickers
9pm: Overdeaf
Refreshments on site.
Tables and benches available for refreshments from downtown merchants (bakeries, pizzerias, kebab shops, etc.)
L’événement Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin