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Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis

Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la République

Ville : 17290 Aigrefeuille-d'Aunis

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Aigrefeuille-d’Aunis

Fête de la musique

Place de la République Aigrefeuille-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

19h Orange Pickers
21h Overdeaf
Buvette sur place.
Tables et bancs mis à disposition pour la restauration à prendre chez les commerçants du centre ville (boulangeries, pizzarias, kebabs…)
  .

Place de la République Aigrefeuille-d’Aunis 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesaigrefeuille@gmail.com

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English :

7pm: Orange Pickers
9pm: Overdeaf
Refreshments on site.
Tables and benches available for refreshments from downtown merchants (bakeries, pizzerias, kebab shops, etc.)

L’événement Fête de la musique Aigrefeuille-d’Aunis a été mis à jour le 2026-05-26 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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