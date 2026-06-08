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FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS Bédarieux

FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS Bédarieux jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Avenue des justes parmi les nations

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS

Avenue des justes parmi les nations Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de ReintjeVos, groupe de danse folklorique flamand
La Tuilerie
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de ReintjeVos, groupe de danse folklorique flamand
La Tuilerie   .

Avenue des justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59 

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English :

WORLD FOLKLORE FESTIVAL
9pm | Performance by ReintjeVos, Flemish folk dance group
La Tuilerie

L’événement FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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