FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS Bédarieux
FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS Bédarieux jeudi 30 juillet 2026.
Bédarieux
FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS
Avenue des justes parmi les nations Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de ReintjeVos, groupe de danse folklorique flamand
La Tuilerie
FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE
21h | Spectacle de ReintjeVos, groupe de danse folklorique flamand
La Tuilerie .
Avenue des justes parmi les nations Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
WORLD FOLKLORE FESTIVAL
9pm | Performance by ReintjeVos, Flemish folk dance group
La Tuilerie
L’événement FESTIVAL FOLKLORE SPECTACLE DE REINTJEVOS Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
À voir aussi à Bédarieux (Hérault)
- CINÉ-BALÉTI Bédarieux 12 juin 2026
- CONFÉRENCE LE COUSCOUS DANS TOUS SES ÉTATS Bédarieux 13 juin 2026
- LES TRINACRIALES SOIRÉE FESTIVE Bédarieux 13 juin 2026
- VIDE GRENIER ÉTOILE FÉRROVIAIRE DES HAUTS CANTONS Bédarieux 13 juin 2026
- LES TRINACRIALES CONFÉRENCES Bédarieux 13 juin 2026