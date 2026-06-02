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ANDALUCIA DEL ORB LA NUIT ANDALOUSE Bédarieux

ANDALUCIA DEL ORB LA NUIT ANDALOUSE Bédarieux samedi 1 août 2026.

Adresse : Rue de la République

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif :

Bédarieux

ANDALUCIA DEL ORB LA NUIT ANDALOUSE

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Samedi 1 août 11h centre ville Déambulation Sevillanas y rumbas avec les danseuses et musiciens de l’association Raices Flamencas
Samedi 1 août 11h centre ville Déambulation Sevillanas y rumbas avec les danseuses et musiciens de l’association Raices Flamencas   .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59 

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English :

Saturday, August 1: 11am town center Sevillanas y rumbas parade with dancers and musicians from the Raices Flamencas association

L’événement ANDALUCIA DEL ORB LA NUIT ANDALOUSE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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