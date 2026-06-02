Bédarieux

ANDALUCIA DEL ORB LA NUIT ANDALOUSE

Rue de la République Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Samedi 1 août 11h centre ville Déambulation Sevillanas y rumbas avec les danseuses et musiciens de l’association Raices Flamencas

Samedi 1 août 11h centre ville Déambulation Sevillanas y rumbas avec les danseuses et musiciens de l’association Raices Flamencas .

Rue de la République Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

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English :

Saturday, August 1: 11am town center Sevillanas y rumbas parade with dancers and musicians from the Raices Flamencas association

L’événement ANDALUCIA DEL ORB LA NUIT ANDALOUSE Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB