Campagnac

Festival Folklorique International du Rouergue

Campagnac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Marché de pays, musique et danse dans le cadre du 69ème Festival Folklorique International du Rouergue !

Thème Taiwan

Le Ballet Folklórico Tlaneci est un ensemble artistique mexicain fondé en 2003, composé de jeunes de la région de Veracruz. Il a pour mission de préserver et de promouvoir les traditions populaires du Mexique à travers la dance.

Ses spectacles présentent les danses et costumes typiques de différents régions du pays, mêlant influences indigènes. Grâce à ses chorégraphies dynamiques, ses costumes colorés et sa participation à des des festivales internationaux, le groupe fait découvrir au public toute la richesse et la diversité du folklore mexicain.

18h30 Animation des rues

21h15 spectacle gratuit et son marché nocturne des producteurs locaux .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 54 99

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English :

A parade of countries, music, and dance as part of the 69th Rouergue International Folk Festival!

L’événement Festival Folklorique International du Rouergue Campagnac a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)