Les Musicales de La Roque en l’église de Canac (près de Campagnac) Campagnac dimanche 9 août 2026.

Campagnac

Les Musicales de La Roque en l’église de Canac (près de Campagnac)

Campagnac Aveyron

Tarif : – – EUR

30

Tarif enfant

Pass 3 concerts moins de 20 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Venez assister à la 3e édition du festival Les Musicales de La Roque.

Les Musicales de La Roque est un festival de musique de chambre fondé en Aveyron par deux musiciens professionnels Emilie Ballet, violoniste et Florimond Dal Zotto, violoncelliste.

Les Quintettes à 2 violoncelles composé de Emilie Ballet, Rachel Koblyakov, Axel Benedetti, Emmanuel Acurero et Florimond dal Zotto seront en concert à l’église de Cancac. Au programme œuvres de Schubert et Onslow…

Rendez-vous à 20h30 le dimanche 9 août.

Infos et réservations ICI. 30 .

Campagnac 12560 Aveyron Occitanie +33 6 80 42 00 07

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English :

Come attend the 3rd edition of the Les Musicales de La Roque festival.

L’événement Les Musicales de La Roque en l’église de Canac (près de Campagnac) Campagnac a été mis à jour le 2026-06-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)