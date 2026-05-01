Festival Foly’Donissondya Salle multi-activités Val-Couesnon

Val-Couesnon

Festival Foly’Donissondya

Salle multi-activités 2 rue des Trembles Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’association AWA vous invite à la troisième édition de son festival Foly-Don’Nissondya. Un festival autour de la musique, du chant et de la danse pour le plaisir des petits et des grands, dans le but de soutenir l’association pour la construction d’un centre maternel et médical en Côte d’Ivoire. Ce sera l’occasion de vivre un moment unique mêlant culture africaine, musique live, gastronomie et convivialité.

Au programme

15h30 Ouverture du festival

16h à 19h Spectacle de l’association AmBe Ladjeni (danses africaines, défilé de mode Cécibé AfroChic…)

19h45 Repas africain

21h30 1ère partie avec Didjaco

22h45 2ème partie avec Kady Coulibaly

23h45 Bal poussière live

Sur place stands créateurs, douceurs sucrées et buvette.

Choisissez votre formule

– Pass Vert (après-midi plat africain soirée) Adulte (à partir de 12 ans) 26 € Enfant de 5 à 11 ans 9 € Enfant moins de 4 ans Gratuit

– Pass rouge (après-midi) Adulte (à partir de 12 ans) 10 € Enfant de 5 à 11 ans 4 € Enfant moins de 4 ans Gratuit

– Pass bleu (plat africain et soirée) Adulte (à partir de 12 ans) 20 € Enfant de 5 à 11 ans 7 € Enfant moins de 4 ans Gratuit

Réservation obligatoire pour le plat africain avant le 15 mai.

Réservez votre PASS dès maintenant via HelloAsso (QR code sur l’affiche ou via le lien suivant https://www.helloasso.com/associations/association-awa/evenements/festival-foly-don-nissondya-3e-edition) .

Salle multi-activités 2 rue des Trembles Val-Couesnon 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 06 07 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Foly’Donissondya Val-Couesnon a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne