Festival Fulgurances Fabrique de poteries Cliousclat

Informations pratiques

Cliousclat

Festival Fulgurances

Fabrique de poteries 664 Grande Rue Cliousclat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Un rendez-vous convivial et festif pour célébrer ce qui nous anime, nous rend joyeux, nous relie et nous fait sentir vivants !

Au programme théâtre de rue déambulatoire / banquet festif / bal concert / exposition sonore

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Fabrique de poteries 664 Grande Rue Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

A friendly and festive gathering to celebrate what inspires us, brings us joy, connects us, and makes us feel alive!

On the program: roaming street theater / festive banquet / dance concert / sound exhibition

L’événement Festival Fulgurances Cliousclat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme