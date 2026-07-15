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AGENDA · Cliousclat

Festival Fulgurances Fabrique de poteries Cliousclat

samedi 19 septembre 2026 · Fabrique de poteries · Cliousclat

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Fabrique de poteries
Adresse
664 Grande Rue
Ville
26270 Cliousclat
Département
Drôme
Tarif

Cliousclat

Festival Fulgurances

Fabrique de poteries 664 Grande Rue Cliousclat Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Un rendez-vous convivial et festif pour célébrer ce qui nous anime, nous rend joyeux, nous relie et nous fait sentir vivants !
Au programme théâtre de rue déambulatoire / banquet festif / bal concert / exposition sonore
  .

Fabrique de poteries 664 Grande Rue Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

A friendly and festive gathering to celebrate what inspires us, brings us joy, connects us, and makes us feel alive!
On the program: roaming street theater / festive banquet / dance concert / sound exhibition

L’événement Festival Fulgurances Cliousclat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme