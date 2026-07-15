Festival Fulgurances Fabrique de poteries Cliousclat
samedi 19 septembre 2026 · Fabrique de poteries · Cliousclat
Informations pratiques
Cliousclat
Festival Fulgurances
Fabrique de poteries 664 Grande Rue Cliousclat Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un rendez-vous convivial et festif pour célébrer ce qui nous anime, nous rend joyeux, nous relie et nous fait sentir vivants !
Au programme théâtre de rue déambulatoire / banquet festif / bal concert / exposition sonore
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Fabrique de poteries 664 Grande Rue Cliousclat 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
A friendly and festive gathering to celebrate what inspires us, brings us joy, connects us, and makes us feel alive!
On the program: roaming street theater / festive banquet / dance concert / sound exhibition
L’événement Festival Fulgurances Cliousclat a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme