Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville

Informations pratiques

Thionville

Festival Fun Family

Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :

2026-09-26

– ateliers créatifs avec confection d’éventail japonais, bracelet brésilien et collier de fleurs polynésiennes

– laser game, mur d’escalade, baby foot XXL et mur digital

– initiation salsa/bachata, jeux de société

– repas avec animation musicale chaque personne apporte une spécialité salée à partager

– danses et percussions africaines

– concert aux rythmes latino-américainsTout public

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Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 83 20

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English :

– Creative workshops featuring Japanese fan-making, Brazilian bracelet-making, and Polynesian flower necklace-making

– Laser tag, climbing wall, XXL foosball, and digital wall

– Salsa/bachata lessons, party games

– Dinner with live music—each person brings a savory dish to share

– African dance and percussion

– Concert featuring Latin American rhythms

L’événement Festival Fun Family Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME