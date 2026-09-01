Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville
samedi 26 septembre 2026 · Maison des quartiers · Thionville
Informations pratiques
Thionville
Festival Fun Family
Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00
Date(s) :
2026-09-26
– ateliers créatifs avec confection d’éventail japonais, bracelet brésilien et collier de fleurs polynésiennes
– laser game, mur d’escalade, baby foot XXL et mur digital
– initiation salsa/bachata, jeux de société
– repas avec animation musicale chaque personne apporte une spécialité salée à partager
– danses et percussions africaines
– concert aux rythmes latino-américainsTout public
0 .
Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 83 20
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English :
– Creative workshops featuring Japanese fan-making, Brazilian bracelet-making, and Polynesian flower necklace-making
– Laser tag, climbing wall, XXL foosball, and digital wall
– Salsa/bachata lessons, party games
– Dinner with live music—each person brings a savory dish to share
– African dance and percussion
– Concert featuring Latin American rhythms
L’événement Festival Fun Family Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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