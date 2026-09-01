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Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville

samedi 26 septembre 2026 · Maison des quartiers · Thionville

Festival Fun Family Maison des quartiers Thionville

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Maison des quartiers
Adresse
58 Allée Bel-Air
Ville
57100 Thionville
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Thionville

Festival Fun Family

Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26 23:00:00

Date(s) :
2026-09-26

– ateliers créatifs avec confection d’éventail japonais, bracelet brésilien et collier de fleurs polynésiennes
– laser game, mur d’escalade, baby foot XXL et mur digital
– initiation salsa/bachata, jeux de société
– repas avec animation musicale chaque personne apporte une spécialité salée à partager
– danses et percussions africaines
– concert aux rythmes latino-américainsTout public
0  .

Maison des quartiers 58 Allée Bel-Air Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 83 20 

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English :

– Creative workshops featuring Japanese fan-making, Brazilian bracelet-making, and Polynesian flower necklace-making
– Laser tag, climbing wall, XXL foosball, and digital wall
– Salsa/bachata lessons, party games
– Dinner with live music—each person brings a savory dish to share
– African dance and percussion
– Concert featuring Latin American rhythms

L’événement Festival Fun Family Thionville a été mis à jour le 2026-08-17 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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