Dax

Festival Garçon la Note !

Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-06-24

Profitez de 33 concerts gratuits à la terrasse d’un bar ou d’un restaurant .Tous les styles de musique sont représentés, du jazz cool au rock un peu plus remuant.

Profitez de 33 concerts gratuits à la terrasse d’un bar ou d’un restaurant. Tous les styles de musique sont représentés, du jazz cool au rock un peu plus remuant. .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Garçon la Note !

Enjoy 33 free concerts on the terrace of a bar or restaurant, with all styles of music represented, from cool jazz to more upbeat rock.

L’événement Festival Garçon la Note ! Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax