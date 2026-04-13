Festival Garçon la Note ! Dax
Festival Garçon la Note ! Dax mercredi 24 juin 2026.
Dax
Festival Garçon la Note !
Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-10-01
Date(s) :
2026-06-24
Profitez de 33 concerts gratuits à la terrasse d’un bar ou d’un restaurant .Tous les styles de musique sont représentés, du jazz cool au rock un peu plus remuant.
Profitez de 33 concerts gratuits à la terrasse d’un bar ou d’un restaurant. Tous les styles de musique sont représentés, du jazz cool au rock un peu plus remuant. .
Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
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English : Festival Garçon la Note !
Enjoy 33 free concerts on the terrace of a bar or restaurant, with all styles of music represented, from cool jazz to more upbeat rock.
L’événement Festival Garçon la Note ! Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax
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