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Festival Garçon la Note ! Dax

Festival Garçon la Note ! Dax mercredi 24 juin 2026.

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Tarif :

Dax

Festival Garçon la Note !

Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-10-01

Date(s) :
2026-06-24

Profitez de 33 concerts gratuits à la terrasse d’un bar ou d’un restaurant .Tous les styles de musique sont représentés, du jazz cool au rock un peu plus remuant.
Profitez de 33 concerts gratuits à la terrasse d’un bar ou d’un restaurant. Tous les styles de musique sont représentés, du jazz cool au rock un peu plus remuant.   .

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 

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English : Festival Garçon la Note !

Enjoy 33 free concerts on the terrace of a bar or restaurant, with all styles of music represented, from cool jazz to more upbeat rock.

L’événement Festival Garçon la Note ! Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax

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