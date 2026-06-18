Festival Garden Parvis Parvis de la Défense Puteaux

Le festival Garden Parvis 2026 revient à Paris La Défense du 18 juin au 30 juillet !

Pendant six semaines, soit deux de plus qu’en 2025, profitez 7j/7 d’une programmation variée : 2 concerts par semaine d’artistes francophones, blind test twistés, battle de lip sync avec des drag queens, soirées reggaeton et, nouveauté : du pickleball !

Une programmation encore plus fun pour cette 7ème édition qui s’impose désormais comme un rendez-vous musical incontournable en Île-de-France.

Les concerts live sur Garden Parvis

Garden Parvis 2026 met à l’honneur les concerts live à Paris La Défense avec deux rendez-vous musicaux gratuits par semaine. Chaque soirée débute à 19 h avec un DJ set pour installer l’ambiance, avant de laisser place aux concerts live à 20 h 30.

Le jeudi, Garden Live accueille des artistes incontournables comme Lilly Wood & The Prick, Colt ou Styleto.

Le mardi, Garden Tremplin révèle la nouvelle scène avec Marie Jay ou Requin Chagrin. Une programmation éclectique de concerts en plein air, au cœur de l’été à Paris.

Le Festival Garden Parvis, l’événement estival emblématique de la région Île-de-France, annonce avec enthousiasme le retour de sa 7e édition, prévue du 18 juin au 30 juillet 2026. Ce festival tant attendu promet une programmation musicale exceptionnelle et gratuite, rassemblant des artistes talentueux pour enflammer les soirées estivales.

Du jeudi 18 juin 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Parvis de la Défense Parvis de la Défense 92800 Puteaux

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