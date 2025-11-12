Festival God Save The Kouign Vol.7 rue Laënnec Penmarch
Début : 2026-06-12 17:00:00
fin : 2026-06-14 02:00:00
2026-06-12
À l’affiche de cette 7ème édition annonce de la programmation le 12 décembre
Gratuit -16 ans accompagné d’un adulte sur présentation de pièce d’identité.
Camping gratuit
Billetterie. Mairie de Penmarc’h, See Tickets et à la Fnac (avec frais de location), dans les bars Le Doris à Kérity Penmarc’h, Chez Bruno au bourg de Penmarc’h, à La Mars à Pont-l’Abbé, au Bana à Plobannalec et au Yacka à Plonéour-Lanvern .
rue Laënnec Stade Municipal Jos Péron Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 60 19
