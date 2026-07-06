Festival Grange à Bergère-sous-Montmirail Rue des Roises Bergères-sous-Montmirail

Informations pratiques

Bergères-sous-Montmirail

Festival Grange à Bergère-sous-Montmirail

Rue des Roises Grange des Roises Bergères-sous-Montmirail Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 11:45:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05 2026-09-06

Tout public

C’est une page qui se tourne… Le Festival Grange vous donne rendez-vous pour sa 30ᵉ et dernière édition !

Depuis plus de 30 ans, ce festival unique, porté par les bénévoles de Chant’Morin, a fait vibrer la vallée du Petit Morin avec plus de 500 concerts et 250 artistes venus de tous horizons. Né d’un pari un peu fou dans une grange, il est devenu un rendez-vous incontournable, mêlant chanson, poésie et convivialité.

Pour cette ultime édition, les artistes ont répondu présents pour offrir un final éclectique, festif et chaleureux, fidèle à l’esprit du festival.

• Vendredi 4 septembre 2026 à 19h00

Pour les 30 ans du Festival Grange, trois artistes aux univers singuliers se retrouvent à Bergères. Armelle Dumoulin, autrice-compositrice à la croisée du rock, de la poésie et de la chanson, se produira en solo. François Morel, artiste aux multiples talents, apportera sa sensibilité, son humour et son amour des mots. À ses côtés, Antoine Sahler, pianiste, auteur et arrangeur, compagnon de scène de longue date, viendra enrichir ce moment musical de son talent et de sa créativité.

Un rendez-vous placé sous le signe de la chanson, de l’émotion et de la complicité artistique.

• Samedi 5 septembre 2026 à 19h00

Éric Frasiak, auteur-compositeur engagé et humaniste, mêle des textes fraternels à une musique énergique. Tom Poisson, figure sensible de la chanson française, poursuit depuis plus de vingt ans un parcours empreint de poésie et d’émotions. Nicolas Jules, artiste libre et singulier, cultive un univers à la fois burlesque, poétique et profondément humain. Enfin, L’Atelier clandestin d’Anne Sylvestre propose un spectacle original inspiré des chansons de la célèbre auteure, mêlant musique et scènes de vie autour d’un atelier d’écriture imaginaire.

Quatre univers uniques pour un moment placé sous le signe des mots, de la poésie et de la chanson.

• Dimanche 6 septembre 2026 à 13h00

Une belle affiche réunissant des artistes aux univers riches et variés. Clarika, figure incontournable de la chanson française, séduit par ses textes sincères et sensibles. Laurent Madiot cultive un univers tendre et malicieux, tandis que Ben Ricour mêle folk poétique et rythmes percussifs. Nicolas Ducron, auteur-compositeur et multi-instrumentiste, apporte son regard décalé et sa sensibilité. Yves Jamait, avec sa voix singulière et ses chansons profondément humaines, s’impose comme l’un des grands noms de la chanson française. Plus sauvage, Johnny Montreuil fait souffler un vent de rockabilly et de poésie populaire. Enfin, Les Fouteurs de Joie, avec leur énergie communicative et leur complicité, offrent un spectacle drôle, tendre et généreux.

Une rencontre entre chanson, poésie, humour et rock, portée par des artistes aussi talentueux qu’attachants. .

Rue des Roises Grange des Roises Bergères-sous-Montmirail 51210 Marne Grand Est

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English : Festival Grange à Bergère-sous-Montmirail

L’événement Festival Grange à Bergère-sous-Montmirail Bergères-sous-Montmirail a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de Sézanne et sa région