Festival Grimbosq’son Grimbosq
Festival Grimbosq’son Grimbosq samedi 13 juin 2026.
Grimbosq
Festival Grimbosq’son
Le Bourg Grimbosq Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Festival Grimbosq’son
Nombreux concerts variés
Restauration et buvette sur place.
Adulte 7€
Prix libre pour les moins de 16 ans. .
Le Bourg Grimbosq 14220 Calvados Normandie +33 6 03 26 43 42 grimbosqloisirs14@gmail.com
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English : Festival Grimbosq’son
Grimbosq’son Festival
L’événement Festival Grimbosq’son Grimbosq a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande