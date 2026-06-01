Grimbosq

Festival Grimbosq’son

Le Bourg Grimbosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Festival Grimbosq’son

Nombreux concerts variés

Restauration et buvette sur place.

Adulte 7€

Prix libre pour les moins de 16 ans. .

Le Bourg Grimbosq 14220 Calvados Normandie +33 6 03 26 43 42 grimbosqloisirs14@gmail.com

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English : Festival Grimbosq’son

Grimbosq’son Festival

L’événement Festival Grimbosq’son Grimbosq a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande