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Festival Grimbosq’son Grimbosq

Festival Grimbosq’son Grimbosq samedi 13 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 14220 Grimbosq

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Grimbosq

Festival Grimbosq’son

Le Bourg Grimbosq Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Festival Grimbosq’son
Nombreux concerts variés
Restauration et buvette sur place.

Adulte 7€
Prix libre pour les moins de 16 ans.   .

Le Bourg Grimbosq 14220 Calvados Normandie +33 6 03 26 43 42  grimbosqloisirs14@gmail.com

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English : Festival Grimbosq’son

Grimbosq’son Festival

L’événement Festival Grimbosq’son Grimbosq a été mis à jour le 2026-06-06 par OT Suisse Normande

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