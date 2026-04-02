Festival Grimoires et Potions Rue du Prieuré Marast

Marast

Festival Grimoires et Potions

Rue du Prieuré Prieuré Marast Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Sorciers, sorcières, moldus curieux et amateurs de mystère, réjouissez vous, car le Festival Grimoire et Potions s’apprête à enchanter le Prieuré de Marast !

Voyage dans l’univers d’Harry Potter avec le concours des 4 blasons, des chasses aux trésors, une tombola, un concours de baguettes magiques, un Troll Ball, divers spectacles notamment d’hypnose et des jeux inédits.

Restauration et buvette avec les traditionnelles potions fumantes.

Plus de 40 exposants. .

Rue du Prieuré Prieuré Marast 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 93 09 84

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English : Festival Grimoires et Potions

L’événement Festival Grimoires et Potions Marast a été mis à jour le 2026-04-17 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL