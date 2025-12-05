Festival Groin de Zik Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor
Festival Groin de Zik Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor samedi 6 juin 2026.
Festival Groin de Zik
Rue Saint-Mélaine Parc la Corne de Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-06
Un évènement festif et gratuit coorganisé par Groin de Zik (cochons) et Penth’atonik (concerts).
Préparez-vous pour une soirée anniversaire avec une programmation qui va faire vibrer toutes les générations.
Au programme
Marcel et son Orchestre
Les Gaillards d’en Face
Boris Soirée Disco
Ève Angeli
Génération Boys Band
Ménélik
L5
Et le dimanche, on retrouve la formule habituelle de Groin de zik avec entrée gratuite, animations familiales, musique et ambiance conviviale toute la journée !
Groin de Zik, c’est l’alliance de deux structures lamballaises engagées dans la vie culturelle du territoire.
Ensemble, nous organisons des événements festifs et accessibles, pensés pour rassembler habitants, familles, jeunes et passionnés de musique. .
