Festival Groin de Zik Rue Saint-Mélaine Lamballe-Armor

Festival Groin de Zik

Rue Saint-Mélaine Parc la Corne de Cerf Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

2026-06-06

Un évènement festif et gratuit coorganisé par Groin de Zik (cochons) et Penth’atonik (concerts).

Préparez-vous pour une soirée anniversaire avec une programmation qui va faire vibrer toutes les générations.

Au programme

Marcel et son Orchestre

Les Gaillards d’en Face

Boris Soirée Disco

Ève Angeli

Génération Boys Band

Ménélik

L5

Et le dimanche, on retrouve la formule habituelle de Groin de zik avec entrée gratuite, animations familiales, musique et ambiance conviviale toute la journée !

Groin de Zik, c’est l’alliance de deux structures lamballaises engagées dans la vie culturelle du territoire.

Ensemble, nous organisons des événements festifs et accessibles, pensés pour rassembler habitants, familles, jeunes et passionnés de musique. .

Rue Saint-Mélaine Parc la Corne de Cerf Lamballe-Armor 22400 Côtes-d'Armor Bretagne

English :

