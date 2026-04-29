Conférence Comment vivre avec l’IA? Lycée Saint-Joseph Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Conférence Comment vivre avec l’IA?

Lycée Saint-Joseph 63 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 20:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Dans le cadre du Festival Notre-Dame, la paroisse organise la conférence Comment vivre avec l’IA par Thierry Magnin, physicien et théologien, spécialiste en éthique des sciences et technologies. .

Lycée Saint-Joseph 63 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 02 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Comment vivre avec l’IA? Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor