Festival Harumatsuri, Arts culturels et martiaux du Japon Complexe sportif du Val de l’Arc Aix-en-Provence

Festival Harumatsuri, Arts culturels et martiaux du Japon

Dimanche 26 avril 2026 de 9h30 à 17h. Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin des Infirmeries Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le dimanche 26 avril, le complexe sportif du Val de l’Arc accueillera la 3ᵉ édition de Harumatsuri, le festival du Printemps organisé par Shinkyokaï, Académie d’arts martiaux et culturels.Familles

Démonstrations spectaculaires d’arts martiaux japonais, initiations ouvertes au public, animations culturelles et moments de partage rythmeront cette journée placée sous le signe de la découverte et de la convivialité. L’événement s’adresse à tous les publics, curieux, passionnés ou familles souhaitant vivre une immersion accessible dans la culture japonaise. .

Complexe sportif du Val de l’Arc Chemin des Infirmeries Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 11 19 36 52

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English :

On Sunday April 26, the Val de l?Arc sports complex will host the 3rd edition of Harumatsuri, the Spring Festival organized by Shinkyokaï, Academy of Martial and Cultural Arts.

L’événement Festival Harumatsuri, Arts culturels et martiaux du Japon Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence