Heillecourt

Festival Heillecourt ma Ville Nature Cinquième édition

Rue Gustave Lemaire Parc de l’Embanie Heillecourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 20:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Ce grand événement familial, incontournable pour les passionnés de nature, adeptes des circuits courts et du bien-être revient cette année.

Au coeur du Grand Parc de l’Embanie, les visiteurs sont invités à découvrir le temps d’une pause Heillecourt ma ville nature .

Les exposants vous accueillent pour un week-end riche en rencontres, en découvertes et en animations.

Une déconnexion en pleine nature, un endroit idéal pour les gourmets et les curieux des savoir-faire.

Flânez d’un village à l’autre, au fil de vos envies…Ressentez, Dégustez, Jouez, Parcourez, Découvrez…5 villages Saveurs , Nature , Sport-santé , Repaire du jeu et Arts et Scènes permettront aux visiteurs d’aller à la rencontre de producteurs et arti-sans de la région, de se détendre ou jouer en famille et d’apprécier les talents de nombreux artistes.

Circuits courts, savoir-faire, recyclage, économies d’énergie, sport-santé, jardinage au naturel, mobilités douces…

Au programme:

– Deux jours où le terreau de savoir-faire prend toute sa splendeur

– Deux jours pour découvrir la nature

– Une scène pour découvrir les talents des musiciens et troupes de théâtre

– Ateliers participatifs, ferme pédagogique, jeux insolites proposés à toute la famille, conseils pour le jardinage, pour le bien-être, pour faire des gestes pour l’environnement ou des économies d’énergie …

– Animations théâtre d’improvisation, musique jazz, swing et chansons françaises en déambulation

– Espaces de restauration sur place. Venez vous régaler samedi midi et soir, et dimanche midi !

Entrée libreTout public

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Rue Gustave Lemaire Parc de l’Embanie Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 17 20

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English :

This major family event, a must for nature-lovers, short circuit enthusiasts and wellness enthusiasts, is back again this year.

In the heart of the Grand Parc de l’Embanie, visitors are invited to take a break and discover Heillecourt ma ville nature .

Exhibitors welcome you for a weekend rich in encounters, discoveries and events.

A place to unwind in the heart of nature, ideal for gourmets and those curious about know-how.

Stroll from one village to the next, as you please… Feel, Taste, Play, Browse, Discover… 5 villages: Saveurs , Nature , Sport-santé , Repaire du jeu and Arts et Scènes will enable visitors to meet local producers and artists, relax or play as a family, and appreciate the talents of numerous artists.

Short circuits, know-how, recycling, energy savings, sport-health, natural gardening, soft mobility?

On the program:

– Two days of know-how in all its splendor

– Two days to discover nature

– A stage to discover the talents of musicians and theater groups

– Participatory workshops, educational farm, unusual games for the whole family, advice on gardening, well-being, environmental protection and energy saving?

– Entertainment: improvisational theater, music: jazz, swing and French chansons on the move

– On-site catering facilities. Come and feast on Saturday lunchtime and evening, and Sunday lunchtime!

Free admission

L’événement Festival Heillecourt ma Ville Nature Cinquième édition Heillecourt a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY