Festival Heillecourt ma Ville Nature Cinquième édition Rue Gustave Lemaire Heillecourt
Festival Heillecourt ma Ville Nature Cinquième édition Rue Gustave Lemaire Heillecourt samedi 23 mai 2026.
Heillecourt
Festival Heillecourt ma Ville Nature Cinquième édition
Rue Gustave Lemaire Parc de l’Embanie Heillecourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Dimanche 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 20:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Ce grand événement familial, incontournable pour les passionnés de nature, adeptes des circuits courts et du bien-être revient cette année.
Au coeur du Grand Parc de l’Embanie, les visiteurs sont invités à découvrir le temps d’une pause Heillecourt ma ville nature .
Les exposants vous accueillent pour un week-end riche en rencontres, en découvertes et en animations.
Une déconnexion en pleine nature, un endroit idéal pour les gourmets et les curieux des savoir-faire.
Flânez d’un village à l’autre, au fil de vos envies…Ressentez, Dégustez, Jouez, Parcourez, Découvrez…5 villages Saveurs , Nature , Sport-santé , Repaire du jeu et Arts et Scènes permettront aux visiteurs d’aller à la rencontre de producteurs et arti-sans de la région, de se détendre ou jouer en famille et d’apprécier les talents de nombreux artistes.
Circuits courts, savoir-faire, recyclage, économies d’énergie, sport-santé, jardinage au naturel, mobilités douces…
Au programme:
– Deux jours où le terreau de savoir-faire prend toute sa splendeur
– Deux jours pour découvrir la nature
– Une scène pour découvrir les talents des musiciens et troupes de théâtre
– Ateliers participatifs, ferme pédagogique, jeux insolites proposés à toute la famille, conseils pour le jardinage, pour le bien-être, pour faire des gestes pour l’environnement ou des économies d’énergie …
– Animations théâtre d’improvisation, musique jazz, swing et chansons françaises en déambulation
– Espaces de restauration sur place. Venez vous régaler samedi midi et soir, et dimanche midi !
Entrée libreTout public
0 .
Rue Gustave Lemaire Parc de l’Embanie Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 17 20
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English :
This major family event, a must for nature-lovers, short circuit enthusiasts and wellness enthusiasts, is back again this year.
In the heart of the Grand Parc de l’Embanie, visitors are invited to take a break and discover Heillecourt ma ville nature .
Exhibitors welcome you for a weekend rich in encounters, discoveries and events.
A place to unwind in the heart of nature, ideal for gourmets and those curious about know-how.
Stroll from one village to the next, as you please… Feel, Taste, Play, Browse, Discover… 5 villages: Saveurs , Nature , Sport-santé , Repaire du jeu and Arts et Scènes will enable visitors to meet local producers and artists, relax or play as a family, and appreciate the talents of numerous artists.
Short circuits, know-how, recycling, energy savings, sport-health, natural gardening, soft mobility?
On the program:
– Two days of know-how in all its splendor
– Two days to discover nature
– A stage to discover the talents of musicians and theater groups
– Participatory workshops, educational farm, unusual games for the whole family, advice on gardening, well-being, environmental protection and energy saving?
– Entertainment: improvisational theater, music: jazz, swing and French chansons on the move
– On-site catering facilities. Come and feast on Saturday lunchtime and evening, and Sunday lunchtime!
Free admission
L’événement Festival Heillecourt ma Ville Nature Cinquième édition Heillecourt a été mis à jour le 2026-05-14 par DESTINATION NANCY