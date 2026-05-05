FESTIVAL HORS CADRES – Atelier de doublage de voix, Pavillon de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne

FESTIVAL HORS CADRES – Atelier de doublage de voix Jeudi 4 juin, 18h00 Pavillon de la Roche d’Oëtre Orne

ATELIER GRATUIT + prix de votre place à la séance du film L’ENFANT QUI FAISAIT DANSER LES COLLINES, 4,90€ à 5,90€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-04T18:00:00+02:00 – 2026-06-04T19:30:00+02:00

Pavillon de la Roche d’Oëtre 61430 Saint Philbert Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « fenetresurrouvre@gmail.com »}]

Atelier GRATUIT animé par Géraldine Mari de Cin’équipe SUR INSCRIPTION par mail ( 12 places).