Le sentier des méandres Saint-Philbert-sur-Orne jeudi 23 juillet 2026.
Devant l'office de tourisme de la Roche d'Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne
23 juillet 2026 13:30:00
16:30:00
2026-07-23
Sur 6,4 km, quelques dénivelés vous transporteront directement plusieurs centaines de millions d’années en arrière, du temps où ces paysages étaient aussi hauts que l’Himalaya ! L’eau, très présente, a adouci ces paysages et les a rendus charmants et bucoliques. Dès 8 ans. .
Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie
