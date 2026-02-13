Le sentier des méandres Saint-Philbert-sur-Orne

Le sentier des méandres

Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 13:30:00

fin : 2026-07-23 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Sur 6,4 km, quelques dénivelés vous transporteront directement plusieurs centaines de millions d’années en arrière, du temps où ces paysages étaient aussi hauts que l’Himalaya ! L’eau, très présente, a adouci ces paysages et les a rendus charmants et bucoliques. Dès 8 ans. .

Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre Saint-Philbert-sur-Orne 61430 Orne Normandie +33 2 33 62 34 65 contact@cpie61.fr

