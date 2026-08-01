Festival Horsol Concert Duo Balluchon musiques traditionnelles celtiques Bretteville
jeudi 27 août 2026 · Bretteville
Informations pratiques
Bretteville
Festival Horsol Concert Duo Balluchon musiques traditionnelles celtiques
Parking route touristique Bretteville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 19:00:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Itinérant et tout terrain : deux mots pour qualifier ce duo Baluchon. Margaux au violon et Louis à la flûte se réapproprient des consonances gaéliques, des influences suédoises ou bulgares pour créer leurs compositions singulières. Billetterie sur Helloasso. .
Parking route touristique Bretteville 50110 Manche Normandie
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English : Festival Horsol Concert Duo Balluchon musiques traditionnelles celtiques
L’événement Festival Horsol Concert Duo Balluchon musiques traditionnelles celtiques Bretteville a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cotentin Le Val de Saire