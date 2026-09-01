Informations pratiques

Le Controis-en-Sologne

Festival HRun 41 à Contres

Le Controis-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Le HRun 41 revient ! La volonté du festival rassembler un public valide et en situation de handicap ! C’est aussi l’occasion de sensibiliser à l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux évènements sportifs et culturels.

Festival HRun 41 à Contres. Le festival itinérant HRun41 est un événement original et humaniste créé pour encourager l’accès au sport et à la culture pour tous à travers une course handi/valide et d’une soirée de concerts caritatifs à destination des enfants handicapés du Loir-et-Cher. Le festival HRun, seul festival caritatif du département de Loir-et-Cher. La volonté du festival, depuis 2016, est de rassembler un public valide et en situation de handicap avec pour mot d’ordre la convivialité. C’est aussi l’occasion de sensibiliser petits et grands à l’accessibilité des personnes en situation de handicap aux évènements sportifs et culturels. Cette année, le festival revient avec une programmation ambitieuse en proposant des événements gratuits ou caritatifs… .

Le Controis-en-Sologne 41120 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 25 12 27 51 organisation@h-run.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

HRun 41 is back! The festival’s goal: to bring together people with and without disabilities! It’s also an opportunity to raise awareness about accessibility for people with disabilities at sporting and cultural events.

L’événement Festival HRun 41 à Contres Le Controis-en-Sologne a été mis à jour le 2026-08-16 par ADT41