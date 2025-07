FESTIVAL IDA Y VUELTA La Casa Musicale Perpignan

La Casa Musicale 1 rue Jean Vielledent Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

2026-06-05

À la Casa Musicale, vibrez aux rythmes du hip-hop, de la rumba gitane ou des percussions latines !

La Casa Musicale 1 rue Jean Vielledent Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 17 22 news@casamusicale.net

English :

At Casa Musicale, vibrate to the rhythms of hip-hop, gypsy rumba and Latin percussion!

German :

In der Casa Musicale vibrieren Sie zu den Rhythmen von Hip-Hop, Zigeuner-Rumba oder lateinamerikanischer Perkussion!

Italiano :

Alla Casa Musicale potrete divertirvi con i ritmi dell’hip-hop, della rumba gitana e delle percussioni latine!

Espanol :

En Casa Musicale, ¡podrá escuchar los ritmos del hip-hop, la rumba gitana y la percusión latina!

