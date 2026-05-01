Festival Inclusif Salle spécialisée Los Sautaprats Nay

Nay

Festival Inclusif

Salle spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le festival inclusif vise à faire connaître, découvrir et promouvoir les activités sportives adaptées dans le cadre de la sensibilisation du public en situation de handicap, ainsi que dans le cadre des valeurs et des bienfaits de l’activité physique adaptée et

santé.

Cette manifestation vise à favoriser l’intégration sociale et promouvoir le sport ensemble.

Cette manifestation est ouverte à tous enfants, ados, jeunes, adultes (individuel ou en famille).

Toutes les animations proposées seront gratuites

Fléchette pendulaire,

Boccia sur cible, Sarbacane,

Tir à l’arc, Tir à la carabine (laser),

Parcours fauteuil,

Parcours moteur

Trampoline .

Salle spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 58 90 97 contact@sautaprats.org

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English : Festival Inclusif

L’événement Festival Inclusif Nay a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay