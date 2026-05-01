Festival Inclusif Salle spécialisée Los Sautaprats Nay
Festival Inclusif Salle spécialisée Los Sautaprats Nay samedi 30 mai 2026.
Nay
Festival Inclusif
Salle spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Le festival inclusif vise à faire connaître, découvrir et promouvoir les activités sportives adaptées dans le cadre de la sensibilisation du public en situation de handicap, ainsi que dans le cadre des valeurs et des bienfaits de l’activité physique adaptée et
santé.
Cette manifestation vise à favoriser l’intégration sociale et promouvoir le sport ensemble.
Cette manifestation est ouverte à tous enfants, ados, jeunes, adultes (individuel ou en famille).
Toutes les animations proposées seront gratuites
Fléchette pendulaire,
Boccia sur cible, Sarbacane,
Tir à l’arc, Tir à la carabine (laser),
Parcours fauteuil,
Parcours moteur
Trampoline .
Salle spécialisée Los Sautaprats 5 allée Jean Barthet Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 58 90 97 contact@sautaprats.org
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English : Festival Inclusif
L’événement Festival Inclusif Nay a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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