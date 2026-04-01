Festival International Cubano Espace Alphonse Daudet Orange

Orange

Festival International Cubano

Espace Alphonse Daudet 24 Avenue Antoine Pinay Orange Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-26

Date(s) :

2026-10-23

Le Festival International Cubano est de retour ! Un succès toujours grandissant pour ce festival Afro cubain!

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Espace Alphonse Daudet 24 Avenue Antoine Pinay Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 55 45 40 festival.international.cubano@gmail.com

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English :

The Festival International Cubano is back! An ever-growing success for this Afro-Cuban festival!

L’événement Festival International Cubano Orange a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays d’Orange en Provence Tourisme