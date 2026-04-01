Festival International Cubano Espace Alphonse Daudet Orange
Festival International Cubano Espace Alphonse Daudet Orange vendredi 23 octobre 2026.
Orange
Festival International Cubano
Espace Alphonse Daudet 24 Avenue Antoine Pinay Orange Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23
fin : 2026-10-26
Date(s) :
2026-10-23
Le Festival International Cubano est de retour ! Un succès toujours grandissant pour ce festival Afro cubain!
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Espace Alphonse Daudet 24 Avenue Antoine Pinay Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 95 55 45 40 festival.international.cubano@gmail.com
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English :
The Festival International Cubano is back! An ever-growing success for this Afro-Cuban festival!
L’événement Festival International Cubano Orange a été mis à jour le 2025-12-12 par Pays d’Orange en Provence Tourisme
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