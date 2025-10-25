Festival International de Jardins Hortillonnages Amiens Accueil au Port à fumier Camon

Festival International de Jardins Hortillonnages Amiens

Accueil au Port à fumier 35 Rue Roger Allou Camon Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-05-22

Prendre le temps de s’arrêter, d’admirer des paysages uniques, de jouer les Robinson à pied ou en barque dans les fameux Hortillonnages d’Amiens. Grâce aux jardins et aux installations imaginés par de jeunes paysagistes et plasticiens venus du monde entier, le Festival International de jardins Hortillonnages Amiens est un rendez-vous familial et culturel incontournable de la région. Les visiteurs s’émerveillent de ces jardins qui magnifient cet Eden naturel en milieu urbain !

Les Hortillonnages sont accessibles depuis la gare d’Amiens, la cathédrale et le centre ville à pied, à vélo, en bus ou en taxi. Les créations sont installées sur l’Île aux Fagots, l’Île Robinson, le Chemin du Malaquis et autour de l’Étang de Clermont.

Pour visiter le festival plusieurs circuits sont possibles à pied et en barque.

AMIENS > Île aux Fagots parcours à pied

Accès depuis le Pont de Beauvillé

43 chemin de halage 80000 Amiens

Parking Parmentier

Entrée libre et gratuite

Renseignements +33 6 78 53 55 92

Horaires d’ouverture

– de mai à juin et de septembre à octobre ouvert du mercredi au dimanche de 12h30 à 19h

– en juillet, août ouvert du mardi au dimanche de 12h30 à 19h

– jours fériés ouvert de 12h30 à 19h

CAMON > Port à Fumier parcours en barque

Etang de Clermont Accès au ponton d’embarquement

35 rue Roger Allou 80450 Camon

Parking gratuit sur place

Sur réservation

Horaires d’ouverture

– de mai à juin et de septembre à octobre ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 19h et le week-end de 10h à 19h

– en juillet, août ouvert du mardi au vendredi de 13h à 19h et le week-end de 10h à 19h

– jours fériés ouvert de 10h à 19h

Accueil au Port à fumier 35 Rue Roger Allou Camon 80450 Somme Hauts-de-France +33 6 78 53 55 92 contact@artetjardins-hdf.com

English :

Take the time to stop, admire unique landscapes and play Robinson on foot or in a boat in Amiens?s famous Hortillonnages. Thanks to the gardens and installations created by young landscape gardeners and visual artists from all over the world, the Hortillonnages Amiens International Garden Festival is one of the region?s must-see cultural and family events. Visitors marvel at these gardens, which magnify this natural Eden in an urban setting!

The Hortillonnages are accessible from Amiens train station, the cathedral and the city center by foot, bike, bus or cab. Creations are installed on Île aux Fagots, Île Robinson, Chemin du Malaquis and around Étang de Clermont.

To visit the festival: several routes are available on foot or by boat.

AMIENS > Île aux Fagots ? walking route

Access from Pont de Beauvillé

43 chemin de halage ? 80000 Amiens

Parking Parmentier

Free admission

Information: +33 6 78 53 55 92

Opening hours

? May to June and September to October: open Wednesday to Sunday, 12:30 to 7pm

? July and August: open Tuesday to Sunday, 12:30 pm to 7 pm

? public holidays: open from 12:30 to 19:00

CAMON > Port à Fumier ? boat trip

Etang de Clermont ? Access to boarding pontoon

35 rue Roger Allou ? 80450 Camon

Free on-site parking

By reservation only

Opening hours

? May to June and September to October: open Wednesday to Friday, 1pm to 7pm and weekends, 10am to 7pm

? July and August: open Tuesday to Friday, 1pm to 7pm and weekends, 10am to 7pm

? public holidays: open from 10am to 7pm

German :

Nehmen Sie sich Zeit, um innezuhalten, einzigartige Landschaften zu bewundern, Robinson zu spielen, zu Fuß oder mit dem Boot in den berühmten Hortillonnages von Amiens. Dank der Gärten und Installationen, die von jungen Landschaftsarchitekten und bildenden Künstlern aus der ganzen Welt entworfen wurden, ist das Internationale Gartenfestival: Hortillonnages Amiens ein unumgängliches Familien- und Kulturereignis in der Region. Die Besucher staunen über diese Gärten, die diesen natürlichen Garten Eden im städtischen Umfeld verherrlichen!

Die Hortillonnages sind vom Bahnhof Amiens, der Kathedrale und dem Stadtzentrum aus zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Bus oder dem Taxi zu erreichen. Die Kreationen befinden sich auf der Île aux Fagots, der Île Robinson, dem Chemin du Malaquis und rund um den Étang de Clermont.

Um das Festival zu besuchen: Es gibt mehrere Rundgänge zu Fuß oder mit dem Boot.

AMIENS > Île aux Fagots ? Strecke zu Fuß

Zugang von der Pont de Beauvillé aus

43 Chemin de halage ? 80000 Amiens

Parkplatz Parmentier

Freier und kostenloser Eintritt

Auskunft: +33 6 78 53 55 92

Öffnungszeiten

? von Mai bis Juni und von September bis Oktober: Mittwoch bis Sonntag von 12:30 bis 19:00 Uhr geöffnet

? Juli, August: Dienstag bis Sonntag von 12.30 bis 19 Uhr geöffnet

? an Feiertagen: von 12:30 bis 19:00 Uhr geöffnet

CAMON > Port à Fumier ? Rundgang mit dem Boot ?

Etang de Clermont ? Zugang zum Einbootungsponton

35 rue Roger Allou ? 80450 Camon

Kostenlose Parkplätze vor Ort

Nach vorheriger Reservierung

Öffnungszeiten

? von Mai bis Juni und von September bis Oktober: Mittwoch bis Freitag von 13:00 bis 19:00 Uhr und am Wochenende von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet

? im Juli und August: Dienstag bis Freitag von 13 bis 19 Uhr und am Wochenende von 10 bis 19 Uhr geöffnet

? an Feiertagen: von 10:00 bis 19:00 Uhr geöffnet

Italiano :

Prendetevi il tempo per fermarvi, ammirare paesaggi unici e giocare a Robinson a piedi o in barca nei famosi Hortillonnages di Amiens. Grazie ai giardini e alle installazioni progettate da giovani paesaggisti e artisti visivi provenienti da tutto il mondo, il Festival Internazionale dei Giardini: Hortillonnages Amiens è un evento familiare e culturale da non perdere nella regione. I visitatori possono ammirare i giardini che ingrandiscono questo Eden naturale in un contesto urbano!

Gli Hortillonnages sono accessibili dalla stazione di Amiens, dalla cattedrale e dal centro città a piedi, in bicicletta, in autobus o in taxi. I giardini si trovano sull’Île aux Fagots, sull’Île Robinson, sul Chemin du Malaquis e intorno all’Étang de Clermont.

Per visitare il festival: sono disponibili diversi itinerari a piedi e in barca.

AMIENS > Île aux Fagots ? percorso a piedi

Accesso dal Pont de Beauvillé

43 chemin de halage ? 80000 Amiens

Parcheggio Parmentier

Ingresso gratuito

Informazioni: +33 6 78 53 55 92

Orari di apertura

da maggio a giugno e da settembre a ottobre: aperto da mercoledì a domenica, dalle 12.30 alle 19.00

luglio e agosto: aperto da martedì a domenica, dalle 12.30 alle 19.00

giorni festivi: aperto dalle 12.30 alle 19.00

CAMON > Port à Fumier ? gita in barca

Etang de Clermont ? Accesso al pontile d’imbarco

35 rue Roger Allou ? 80450 Camon

Parcheggio gratuito in loco

Su prenotazione

Orari di apertura

da maggio a giugno e da settembre a ottobre: aperto da mercoledì a venerdì, dalle 13.00 alle 19.00 e nei fine settimana dalle 10.00 alle 19.00

luglio e agosto: aperto da martedì a venerdì, dalle 13 alle 19 e nei fine settimana dalle 10 alle 19

giorni festivi: aperto dalle 10.00 alle 19.00

Espanol :

Tómese su tiempo para detenerse, admirar paisajes únicos y jugar al Robinson a pie o en barca en los famosos Hortillonnages d’Amiens. Gracias a los jardines e instalaciones diseñados por jóvenes paisajistas y artistas plásticos de todo el mundo, el Festival Internacional de Jardines: Hortillonnages Amiens es una cita familiar y cultural ineludible en la región. Los visitantes podrán maravillarse con los jardines que magnifican este edén natural en un entorno urbano

Los Hortillonnages son accesibles desde la estación de Amiens, la catedral y el centro de la ciudad a pie, en bicicleta, en autobús o en taxi. Los jardines están situados en Île aux Fagots, Île Robinson, Chemin du Malaquis y alrededor de Étang de Clermont.

Para visitarlos: existen varios itinerarios a pie y en barco.

AMIENS > Île aux Fagots ? itinerario a pie

Acceso desde Pont de Beauvillé

43 chemin de halage ? 80000 Amiens

Aparcamiento Parmentier

Entrada gratuita

Información: +33 6 78 53 55 92

Horario de apertura

de mayo a junio y de septiembre a octubre: abierto de miércoles a domingo, de 12.30 a 19.00 h

julio y agosto: abierto de martes a domingo, de 12.30 h a 19 h

días festivos: abierto de 12.30 h a 19 h

CAMON > Port à Fumier ? paseo en barco

Lago de Clermont ? Acceso al embarcadero

35 rue Roger Allou ? 80450 Camon

Aparcamiento gratuito in situ

Con reserva

Horario de apertura

de mayo a junio y de septiembre a octubre: abierto de miércoles a viernes de 13:00 a 19:00 y los fines de semana de 10:00 a 19:00

julio y agosto: abierto de martes a viernes de 13:00 a 19:00 y los fines de semana de 10:00 a 19:00

días festivos: abierto de 10.00 a 19.00 h

L’événement Festival International de Jardins Hortillonnages Amiens Camon a été mis à jour le 2010-06-07 par OT D’AMIENS